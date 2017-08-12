Юрий Борзаковский: "Клишина более чем достойна серебра"

Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский считает, что прыгунья в длину Дарья Клишина, выступающая на чемпионате мира в Лондоне под нейтральным флагом, "выстрелила" в нужное время и в нужном месте. По мнению специалиста, в финале соревнований россиянка выдала потрясающую серию прыжков.

– Дарья Клишина – большой молодец, – цитирует "Р-Спорт" Борзаковского. – Я поздравляю Дашу и ее тренера с этой медалью. В финале Клишина выдала потрясающую серию прыжков, каждый раз прыгая все дальше. Семь метров – это просто гроссмейстерская отметка. Она более чем достойна этого серебра. Это хороший задел на будущие официальные старты Даши. Серебряная медаль чемпионата мира – это первое такое достижение для Клишиной. Она в нужное время и в нужном месте "выстрелила".

Серебро Клишиной. Суперсенсация от суперкрасавицы

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