Юрий Борзаковский: "К российской ходьбе со стороны ИААФ предвзятое отношение"

Главный тренер сборной России и вице-президент ВФЛА Юрий Борзаковский заявил, что Международная федерация легкой атлетики (ИААФ) предвзято относится к российской ходьбе. Также Борзаковский затронул тему выступлений ранее отбывших дисквалификацию Сергея Кирдяпкина и Ольги Каниськиной. Оба спортсмена ранее не были допущены до июньского чемпионата России в Чебоксарах, а также не были допущены до зимнего национального первенства по спортивной ходьбе, завершившегося ранее в Сочи.

– Предположим, возвращают Каниськина и Кирдяпкин призовые и медали, – приводит "Р-Спорт" слова Борзаковского. – Возникает вопрос, а допустят ли их все равно после этого? К нашей ходьбе со стороны ИААФ вообще предвзятое отношение. Очень жестоко они к российским ходокам относятся. Зимой буквально за день до чемпионата России ребятам прислали письма, что они не допущены. Можно же прислать заранее, но присылают специально, чтобы ребята узнали об этом перед самым стартом. Летом то же самое повторилось.

Как к этому относиться? Это же просто принципиально губят легкую атлетику в России, в частности ходьбу. Если вы работаете профессионально, давайте делать все заранее, чтобы ребята могли дальше соревноваться. Они сейчас работают чисто, они открыты, их тестируют, причем зарубежные организации, проверяется все за рубежом. Какие к нам сейчас вопросы? У нас все открыто. И все равно это в чем-то не устаивает ИААФ.