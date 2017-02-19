Юрий Борзаковский: "ИААФ не отвечает на вопрос об аккредитации российских спортсменов на чемпионат Европы"

Вице-президент ВФЛА и главный тренер сборной России Юрий Борзаковский заявил, что в вопросе допуска российских спортсменов до международных соревнований много разных нюансов. В частности, по словам Борзаковского, ИААФ не отвечает на вопрос об аккредитации российских тренеров на чемпионат Европы.

– Есть очень много важных аспектов, – приводит "Р-Спорт" слова Борзаковского. – Хорошо, ребята едут как нейтральные спортсмены – 10, 15 или 20 человек, все, кого допустят. Есть маленький, но важный нюанс: личные тренеры, обслуживающий персонал, старшие тренеры по видам, главный тренер в моем лице, представители федерации, юристы – допустят их или нет, дадут аккредитацию или не дадут? Мы ответа не слышим.

С одной стороны хорошо, если ребят допустят. С другой стороны – как они будут выступать без тренеров и обслуживающего персонала? Мы этот вопрос задавали в ИААФ еще год назад. Есть еще и вопрос спортивной формы – в российской не имеем права выступать.