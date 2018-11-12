Юрий Борзаковский: "Финансовые вопросы ВФЛА разрешены, но не на 100 процентов"

Главный тренер сборной России, вице-президент ВФЛА Юрий Борзаковский сообщил, что финансовые трудности не скажутся на подготовке российских легкоатлетов к новому сезону.

- С финансовыми проблемами сталкиваются многие федерации, - цитирует ТАСС Борзаковского. - Но нашей федерации пошли навстречу Центр спортивной подготовки и Министерство спорта РФ, поэтому все вопросы разрешены. Я как главный тренер пару недель занимался этой проблемой, мне удалось ее, в принципе, решить, но не на все 100 процентов, есть определенные нюансы.

К сожалению, не всем молодым нашим спортсменам удалось попасть на тренировочные мероприятия по тем или иным причинам. Мы попытались тогда отправить людей в другие места. Сейчас, те сборы, которые одно время были под угрозой, обязательно пройдут.