Юрий Борзаковский: "Думаю, что Лысенко мог бы замахнуться и на более высокий результат"

Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский отметил, что российскому прыгуну Даниилу Лысенко не хватило международной соревновательной практики. По словам наставника, он способен показать еще более высокий результат. Напомним, 20-летний Лысенко завоевал серебро на чемпионате мира в Лондоне.

​– Думаю, что Данил мог бы замахнуться и на более высокий результат, – цитирует "Р-Спорт" Борзаковского. – Единственное, ему не хватало международной соревновательной практики, поэтому чисто психологически ему было тяжелее выступать. Но они с тренером все равно все сделали по максимуму. Евгению Петровичу (Загорулько) и Данилу огромное спасибо за эту медаль. Они сделали все, что могли. Данил очень молодой спортсмен, но он уже показывает такие высокие результаты, поэтому у него еще все впереди.