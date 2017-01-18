Юрий Борзаковский: "Для россиян важно выступать на международных турнирах даже под нейтральным флагом"

Главный тренер сборной России Юрий Борзаковский подчеркнул, что российским легкоатлетам необходимо выступать на международных турнирах. Из-за приостановки членства ВФЛА в IAAF россияне могут попасть на соревнования только по индивидуальной заявке. Ранее о решении выступать под нейтральным флагом объявил Сергей Шубенков.

- Для наших спортсменов очень важно иметь возможность выступать на одних стартах с ведущими соперниками из-за рубежа, - приводит ТАСС слова Борзаковского. - У нас есть явные лидеры: Анжелика Сидорова, Маша Кучина и Сергей Шубенков, которые не имеют достойных конкурентов у себя в стране. Им нужно пробовать себя в соперничестве с мировыми лидерами.