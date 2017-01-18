12:58 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Юрий Борзаковский: "Для россиян важно выступать на международных турнирах даже под нейтральным флагом"

0
0
0
1

Главный тренер сборной России Юрий Борзаковский подчеркнул, что российским легкоатлетам необходимо выступать на международных турнирах. Из-за приостановки членства ВФЛА в IAAF россияне могут попасть на соревнования только по индивидуальной заявке. Ранее о решении выступать под нейтральным флагом объявил Сергей Шубенков.

- Для наших спортсменов очень важно иметь возможность выступать на одних стартах с ведущими соперниками из-за рубежа, - приводит ТАСС слова Борзаковского. - У нас есть явные лидеры: Анжелика Сидорова, Маша Кучина и Сергей Шубенков, которые не имеют достойных конкурентов у себя в стране. Им нужно пробовать себя в соперничестве с мировыми лидерами.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3950129

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

miker65

Мало кому из наших это светит, Юрок. Дай Бог, чтобы Кучину с Шубенковым допустили. И то хорошо будет.

13:35

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ