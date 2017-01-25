Юрист: "Лебедевой стоит обжаловать решение о лишении медалей в CAS"

Спортивный юрист Артем Пацев отметил, что бывшей легкоатлетке Татьяне Лебедевой стоит обжаловать решение МОК о лишении ее двух серебряных медалей Олимпиады-2008, если не был установлен факт употребления туринабола. По его словам, методика перепроверки допинг-проб является недоскональной.

- Ко мне Лебедева не обращалась, ситуацию досконально я не знаю, - приводит "Р-Спорт" слова Пацева. - Может быть, там установлен факт употребления туринабола? Но если там действительно найдены метаболиты, если это так, как я себе представляю, то Лебедевой, безусловно, стоит обжаловать это решение в CAS. Я не знаю, что нашли у Лебедевой на самом деле, скорее всего – это долгоживущие метаболиты туринабола. И если это так, у меня сразу возникает масса вопросов: нашли ли они что-то или нашли то, что хотели найти?

Также не знаю, какая лаборатория перепроверяла пробы, но выбор здесь небольшой. И лаборатория в Лозанне, и лаборатория в Кельне пока используют для поисков долгоживущих метаболитов туринабола методику, которая была разработана Родченковым и Соболевским. С научной точки зрения эта методика не выдерживает какой-либо серьезной критики со стороны российских и иностранных ученых-химиков.