Йохан Блэйк: "Хочу прославлять Ямайку, как это делал Болт"

Олимпийский чемпион 2012 года Йохан Блэйк, ставший лидером сборной Ямайки после ухода Усэйна Болта, отметил, что хотел бы прославлять свою страну. Легкоатлет согласился с мнением Себастьяна Коэ, что второго Болта быть не может.

– Себастьян Коэ сказал, что второго Болта быть не может, как не может быть второго Мохаммеда Али, – приводит Jamaica Observer слова Блэйка. – Поэтому мне нужно просто сосредоточиться на том, что делаю. Вряд ли я повторю все достижения Усэйна. Просто хочу прославлять свою страну, как это делал он.