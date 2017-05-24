Яна Смердова: "Перед турниром предупредили, что форма должна быть не в цветах российского флага"

Легкоатлетка Яна Смердова в интервью "СЭ" отметила, что после победы на Кубке Европы по спортивной ходьбе расстроилась, когда зазвучал гимн Европейской ассоциации легкой атлетики, а не российский. Спортсменка, выступавшая под нейтральным флагом, завоевала золото на дистанции 10 километров.

– Как прошла церемония награждения, учитывая, что из-за нейтрального статуса у вас не было права на гимн и флаг?

– Флаг и гимн были Европейской ассоциации легкой атлетики. Я, конечно, расстроилась. После победы хочется стоять под флагом и слышать гимн своей страны...

– Форма у вас тоже была нейтральных черно-серых цветов. Проблем достать костюм нужной расцветки не было?

– Меня заранее предупредили, что форма должна быть не в цветах российского флага и без каких-либо опознавательных знаков вроде флага или герба. Выбрала подходящий вариант из тех, что мне нравился.

– Не было мысли устроить мини-провокацию и, например, спеть гимн с пьедестала? Или, подобно прыгунье в длину Дарье Клишиной, использовать цвета флага хотя бы в прическе?

– Мне кажется, сейчас нам лучше ничего не придумывать и строго соблюдать правила. Патриотизм лучше всего доказывать на трассе. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Полное интервью Яны Смердовой