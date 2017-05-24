Яна Смердова: "Хотела доказать, что в России самые сильные ходоки"

Легкоатлетка Яна Смердова в интервью "СЭ" отметила, что на Кубок Европы по спортивной ходьбе ставила цель занять первое место. Россиянка, выступавшая под нейтральным флагом, завоевала золото на дистанции 10 километров.

– В воскресенье в Чехии вы стали первой на юниорской дистанции 10 км. Золотая медаль в первом же старте в статусе нейтрального спортсмена стала для вас сюрпризом?

– Я изначально ставила цель именно выиграть. Хотела доказать, что в России самые сильные ходоки. Тем более, определенный опыт международных соревнований у меня уже был. В 2014 году я стала второй на юношеском чемпионате Европы.

– Итоговый результат 46.39 получился почти на целую минуту хуже вашего личного рекорда.

– Вообще, мы готовились к более быстрому темпу. У представительницы Турции (Марьям Бекмез – Прим. "СЭ") был очень хороший заявочный результат, лучше моего. Я настраивалась держаться в лидирующей группе, но не выходить вперед. В нашем положении это опасно. Кто знает, как отнесутся судьи? (Наталья МАРЬЯНЧИК)

Полное интервью Яны Смердовой