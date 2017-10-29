21:45 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Ямайский спринтер не оформил терапевтическое исключение и получил дисквалификацию за допинг на 2 года

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Ямайский спринтер Джейсон Ливермор получил дисквалификацию на два года за употребление допинга, сообщает Inside The Games. Проба была взята у спортсмена в декабре 2016 года. У него были обнаружены следи анаболических стероидов. 

Ямаец утверждает, что запрещенное вещество попало в его организм вместе с лекарстов, которым он повышал свою фертильность. Комиссия сочла это смягчающим обстоятельством и не дала максимальный срок отстранения - четыре года.

В комиссии также отметили, что 29-летнему атлету достаточно было оформить терапевтическое исключение, чтобы стероид не считался для него запрещенным.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Трубадур

оформил исключение и можно жрать допинг бочками

22:14