Ямайский спринтер не оформил терапевтическое исключение и получил дисквалификацию за допинг на 2 года

Ямайский спринтер Джейсон Ливермор получил дисквалификацию на два года за употребление допинга, сообщает Inside The Games. Проба была взята у спортсмена в декабре 2016 года. У него были обнаружены следи анаболических стероидов.

Ямаец утверждает, что запрещенное вещество попало в его организм вместе с лекарстов, которым он повышал свою фертильность. Комиссия сочла это смягчающим обстоятельством и не дала максимальный срок отстранения - четыре года.

В комиссии также отметили, что 29-летнему атлету достаточно было оформить терапевтическое исключение, чтобы стероид не считался для него запрещенным.