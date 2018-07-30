"Я просто немного постебался". Украинский атлет дисквалифицирован за запись в соцсети

Бегун Антон Грабовский в Инстаграме раскритиковал новую форму национальной команды, за что был дисквалифицирован от всех официальных стартов на 6 месяцев.

Украинский бегун Антон Грабовский дисквалифицирован от всех официальных соревнований сроком на шесть месяцев, сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ).

Срок отстранения отчитывается с 22 июля. Причиной дисквалификации стало неэтичное поведение по отношению к спортивной компании, которая предоставляет экипировку сборной Украины.

- Следствием его поступка стали репутационные потери ФЛАУ. Он поставил под угрозу контракт федерации с компанией и интересы легкоатлетов сборной, - отмечается на сайте ФЛАУ.



Грабовский опубликовал в Инстаграме несколько фотографий и раскритиковал новую форму национальной команды.

Бегун Антон Грабовский в Инстаграме раскритиковал новую форму национальной команды, за что был дисквалифицирован от всех официальных стартов на 6 месяцев.

Сам спортсмен не согласен с решением об отсранении, о чем сообщил в своем канале на YouTube.

- Я не оправдываюсь и не возмущаюсь. Мне кажется, что немного накрутили. Сказали, что я написал гадость. Я никого не оскорбил. Я просто немного постебался. Если серьезно, то я не считаю форму плохой. Есть просто определённые нюансы, - отметил Грабовский.