Выплаты российским легкоатлетам за ЧМ-2017 будут произведены в 4-м квартале

Министр спорта РФ Павел Колобков сообщил, что выплаты российским легкоатлетам и тренерам за выступление на чемпионате мира-2017 в Лондоне будут произведены в установленном порядке в четвертом квартале текущего года.

На чемпионате мира в Лондоне выступили 19 российских легкоатлетов. Россияне выиграли в Лондоне шесть медалей – прыгунья в высоту Мария Ласицкене защитила титул чемпионки мира, серебряные награды завоевали барьерист Сергей Шубенков, прыгунья в длину Дарья Клишина, метатель молота Валерий Пронкин, ходок Сергей Широбоков и прыгун в высоту Данил Лысенко.

– Я неоднократно заявлял, что спортсмены и их тренеры получат все выплаты за выступление на чемпионате мира-2017, несмотря на "нейтральный статус", – цитирует "Р-Спорт" Колобкова. – Есть правовая составляющая, которую мы должны учесть. Это требует определенного времени.

Все наши нейтральные спортсмены находятся на ставках ЦСП, мы по-прежнему обеспечиваем подготовку, и, конечно, все выплаты будут произведены в установленном порядке в четвертом квартале.