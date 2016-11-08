Выдвижение Шляхтина на пост главы ВФЛА было согласовано

Президент Федерации легкой атлетики Ставропольского края Виктор Криунов прокомментировал "СЭ" выдвижение Дмитрия Шляхтина на пост президента ВФЛА. Выборы пройдут 9 декабря, в них также примут участие олимпийские чемпионы Елена Исинбаева и Андрей Сильнов. Ранее сообщалось, что Шляхтин не горит желанием выдвигаться на новый срок.

– Дмитрий Анатольевич готов выдвигаться, и мы его поддерживаем, - заявил Виктор Криунов. – Считаем, что из всех претендентов его кандидатура самая лучшая. Остальным нужно еще пожить, набраться жизненного опыта, прежде чем руководить такой серьезной организацией. Это я вам говорю как человек, который 23 года работает на таких должностях. А девушке с шестом из Волгограда еще рано, очень рано...

– Вы согласовали это выдвижение с самим Шляхтиным?

– Да, мы разговаривали с ним по телефону.

– Почему Шляхтина выдвинули вы, а не Самарская область, где он работает?

– Ну а что здесь такого, почему бы нет? Шляхтин грамотный человек, за прошедшее время мы все увидели, что он умеет работать.

– Вас не смущает, что именно при Шляхтине российские легкоатлеты пропустили Олимпийские игры?

– Да ну, что вы, при чем здесь он?! Шляхтин не имеет к этому отношения, так вообще нельзя говорить! (Наталья МАРЬЯНЧИК)