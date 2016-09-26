11:10 26 сентября | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Выдвижение кандидатур на пост главы ВФЛА начнется 9 октября

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Исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Александр Паркин объяснил, как будет проходить процедура выборов главы организации.

– Выборы на пост президента ВФЛА пройдут на конференции 9 декабря, - отмети Паркин. - Пока никто, кроме Елены Исинбаевой, не заявлял о своих намерениях баллотироваться на пост главы организации. Возможность заявить свои кандидатуры у претендентов будет с 9 октября по 9 ноября. А пока федерация легкой атлетики России работает над восстановлением своих прав в ИААФ и ожидает вторую часть доклада Макларена. Конечно, мы надеемся принять участие в чемпионате мира 2017 года. Даже если федерацию не восстановят в правах, ведь можно подавать индивидуальные заявки. Мы уверены, что наши спортсмены "чистые". (Любовь КОНЯЕВА)

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