Временный координационный комитет ОКР подготовил ответ на отчет ИААФ от 17 июня

Председатель Временного координационного комитета Олимпийского комитета России (ОКР) по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Геннадий Алешин сообщил, что возглавляемая им организация готова дать ответ на отчет рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) от 17 июня. Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) 9 ноября 2015 года опубликовала итоги расследования деятельности ВФЛА, московской антидопинговой лаборатории и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

На основе представленных материалов совет ИААФ 13 ноября подавляющим большинством голосов принял решение о временном приостановлении членства ВФЛА. Созданная после этого рабочая группа ИААФ 17 июня представила отчет о ходе реформирования ВФЛА, на основе которого совет продлил дисквалификацию национальной федерации. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне оставил в силе решение ИААФ, что не позволило российским легкоатлетам выступить на Олимпийских играх-2016.

– Ответ на отчет рабочей группы ИААФ, который был представлен в Вене 17 июня, готов, – цитирует ТАСС Алешина. – И мы готовы дать его рабочей группе организации. Анонсировать его я не буду, но могу сказать, что он будет серьезно отличаться от всего того, что мы обсуждали ранее.