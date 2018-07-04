Восемь российских легкоатлетов получили допуск к соревнованиям от IAAF

Восемь российских спортсменов допущены IAAF к участию в международных соревнованиях, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Допуск получили Тимофей Чалый (бег на 400 м и на 400 м с барьерами), Федор Шутов (марафон), Вера Рудакова (бег на 400 м и на 400 метров с барьерами), Тимур Моргунов, Георгий Горохов (оба - прыжки с шестом), Илья Иванюк (прыжки в высоту), Евгений Рыбаков (бег на 5000 и 10000 м) и Мария Аглицкая (бег на 100 м с барьерами).

Так как ВФЛА по-прежнему отстранена IAAF, указанные атлеты смогут выступать в качестве нейтральных спортсменов.