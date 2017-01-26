Вопрос дальнейшей работы Лебедевой в ИААФ решит CAS

Вопрос сохранения должности члена женского комитета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) за Татьяной Лебедевой, которая была лишена двух серебряных медалей Олимпиады-2008, будет решать Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Лебедева сейчас отстранена от работы в женском комитете.
В среду стало известно, что перепроверка ее допинг-пробы с Игр-2008 дала положительный результат. Лебедева, которая уже завершила спортивную карьеру, намерена обжаловать решение в спортивном суде.
"Как только дело Международного олимпийского комитета (МОК) и рассмотрение какой-либо апелляции по вопросу аннулирования результатов Татьяны Лебедевой на Олимпийских играх в Пекине за нарушение антидопинговых правил будут завершены, ИААФ обратится в CAS, чтобы определить необходимость применения дополнительных санкций", – цитирует ТАСС пресс-службу ИААФ.
При этом ИААФ призвала не связывать лишение медалей с отстранением Лебедевой от работы в организации. Ее полномочия в женском комитете были приостановлены еще в июне прошлого года, когда совет ИААФ принял решение продлить приостановление членства в организации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
кубань чемпион
Весёлый© Ну зачем такие громкие заголовки, отвлекающие от сути. "Вопрос целесообразности присутствия мошенницы на прежнем месте работы решит суд". 11:31 _______________________________-- Это ты про Совет Федерации? Шпротосос, так CAS там не указ.
14:56 26 января
Весёлый©
Ну зачем такие громкие заголовки, отвлекающие от сути. "Вопрос целесообразности присутствия мошенницы на прежнем месте работы решит суд".
11:31 26 января