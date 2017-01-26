Владимир Типаев: "Кривошапка не получала уведомлений об обнаружении у нее допинга"

Владимир Типаев, тренер бегуньи на средние дистанции Антонины Кривошапки, сообщил, что спортсменка не получала уведомлений о том, что в ее допинг-пробе, взятой на Олимпиаде 2012 года, обнаружен допинг. По данным хакерской группы Fancy Bear, опубликованным изданием Life, повторный анализ допинг-пробы россиянки, ставшей второй в эстафете 4 по 400 м на Играх в Лондоне, дал положительный результат.

– Официально к ней никаких претензий нет, – цитирует ТАСС Типаева. – В Лондоне допинг-контроль она проходила четыре раза. Не успели мы прилететь, как к нам уже пришли допинг-офицеры. Затем сдавали пробы после личного старта, эстафеты и еще по возвращении в гостиницу. Брали и кровь, и мочу. Было объявлено, что все пробы будут перепроверяться, но результатов нам никаких не приходило.

Напомним, что в составе этой эстафеты на Играх в Лондоне также стартовали Юлия Гущина, Татьяна Фирова и Наталья Антюх. Если обвинения в адрес Кривошапки будут доказаны, все четверо лишатся серебра Олимпийских игр-2012.