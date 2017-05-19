Виталий Смирнов: "ВАДА поменяло мнение о докладе Макларена без внешнего давления"

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов сообщил, что совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) без давления изменил мнение относительно доклада, предоставленного независимым экспертом Ричардом Маклареном. В Монреале прошло заседание, в ходе которого генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли признал, что в некоторых случаях, упомянутых в докладе, Макларен не имел достаточного количества доказательств.

- Я считаю это результатом переговоров, - цитирует ТАСС Смирнова. - Сначала были требования безоговорочно признать доклад от "а" до "я". Когда мы вели переговоры с Маклареном еще в октябре, то обратили внимание на это. Я почти три часа с ним беседовал и сказал, что абсолютно неправомочно упрекать нас в том, что у нас есть государственная система поддержки допинга, и духу нашей страны это совершенно не соответствует, мы не можем сравнивать с отдельными прецедентами в нашей истории.

Я с 1970 года вхожу в коллегии государственных спортивных органов и никогда, свидетельствую, не подписал ни одной бумаги и не присутствовал при принятии каких-либо документов, которые свидетельствовали бы о вмешательстве государственных органов в эти вопросы. Макларен это воспринял и согласился. В конце концов они сами пришли к этому выводу, не хочу сказать, что это произошло под нашим воздействием. Об этом говорили многие деятели, представители Международного олимпийского комитета, в частности один из руководителей администрации и независимые юристы.