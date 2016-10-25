Виталий Смирнов: "Непонятно отсутствие на семинаре президентов ряда федераций"

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов заявил, что доволен итогами образовательного семинара для представителей федераций по видам спорта, который прошел в Олимпийском комитете России с участием иностранных экспертов РУСАДА.

- Такие встречи необходимы, спасибо нашим гостям за их презентации, - заявил Смирнов. - Надеюсь, присутствующие в зале получили действительно полезную информацию. Я вижу много знакомых лиц, много президентов федераций, спасибо им, что нашли время в своем забитом графике. Мне не совсем понятно отсутствие президентов ряда федераций, особенно тех, где допинговая проблема стоит достаточно остро — например, легкой атлетики, лыжных гонок. Об этом мы сообщим, куда следует. (Наталья МАРЬЯНЧИК)