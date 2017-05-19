Виталий Смирнов: "Набсовет РУСАДА, вероятно, возглавит академик, предприниматель или космонавт"

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов скептически отнесся к решению совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по поводу того, что посты председателя и вице-председателя наблюдательного совета РУСАДА должны занимать независимые кандидаты. Ранее председателем была двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева.

- По мнению ВАДА, возглавлять набсовет должен кто-то из независимых представителей, а их всего три человека, - цитирует "Р-Спорт" Смирнова. - У нас там есть академик, предприниматель и космонавт. Скорее всего из их числа будет избран новый глава набсовета. Сейчас идут консультации, вопрос окончательно не решен. Больше я ничего не могу добавить.