 Виталий Смирнов: "Набсовет РУСАДА, вероятно, возглавит академик, предприниматель или космонавт". ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
12:30 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Виталий Смирнов: "Набсовет РУСАДА, вероятно, возглавит академик, предприниматель или космонавт"

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Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов скептически отнесся к решению совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по поводу того, что посты председателя и вице-председателя наблюдательного совета РУСАДА должны занимать независимые кандидаты. Ранее председателем была двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева

- По мнению ВАДА, возглавлять набсовет должен кто-то из независимых представителей, а их всего три человека, - цитирует "Р-Спорт" Смирнова. - У нас там есть академик, предприниматель и космонавт. Скорее всего из их числа будет избран новый глава набсовета. Сейчас идут консультации, вопрос окончательно не решен. Больше я ничего не могу добавить.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20170519/1120662063.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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marksan

Какой богатый выбор! А человек из спорта и вне политики нонсенс?

12:37