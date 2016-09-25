Виталий Мутко: "Забег на "Кроссе наций" дался мне не без проблем"

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко отметил, что ему непросто дался забег на Всероссийском дне бега "Кросс нации". Мутко преодолел "космическую милю" – 1600 м.

– В целом забег дался не без проблем. Но это та дистанция, которую я могу пробежать, – цитирует "Интерфакс" Мутко.

Также он подчеркнул, что каждый день старается заниматься на велотренажере, иногда бегает, а восстанавливается после тяжелой рабочей недели в бассейне или русской бане.

– Надо слышать свой организм. Спортом надо заниматься комфортно, – добавил министр.