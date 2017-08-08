Виталий Мутко: "Все хотели, чтобы Болт ушел победителем"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко считает, что спринтер Усэйн Болт понимал, что он может потерпеть поражение на одной из дистанций. На последнем чемпионате мира ямайский спортсмен завоевал бронзовую медаль в беге на 100 метров.

- Думаю, что Усэйн прекрасно понимал, что когда-то может проиграть, - цитирует ТАСС Мутко. - Конечно, нам бы всем хотелось, чтобы он ушел победителем, это выдающийся спортсмен, за него как-то даже расстроились. Но эпоха любого большого спортсмена рано или поздно заканчивается. Надеемся, что в эстафете он еще возьмет свое.