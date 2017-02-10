Виталий Мутко: "ВФЛА проделала колоссальную работу по восстановлению"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко считает, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) проделала колоссальную работу по восстановлению членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ). По мнению Мутко, осталось выполнить 2 - 3 критерия. Ранее президент ИААФ Себастьян Коэ заявил, что сомневается в том, что в 2017 году членство ВФЛА будет восстановлено.

– Мне сложно это комментировать. Он президент международной федерации, он больше нас знает, – приводит ТАСС слова Мутко. – Мы руководствуемся тем документом, который дали нашей федерации по итогам последнего заседания. Там такого нет, там сказано, что проделана колоссальная работа, что еще 2 - 3 критерия, над которыми надо поработать и, по-моему, к ноябрю представить работу по исполнению критериев.