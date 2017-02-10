16:41 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Виталий Мутко: "ВФЛА проделала колоссальную работу по восстановлению"

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко считает, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) проделала колоссальную работу по восстановлению членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ). По мнению Мутко, осталось выполнить 2 - 3 критерия. Ранее президент ИААФ Себастьян Коэ заявил, что сомневается в том, что в 2017 году членство ВФЛА будет восстановлено.

– Мне сложно это комментировать. Он президент международной федерации, он больше нас знает, – приводит ТАСС слова Мутко. – Мы руководствуемся тем документом, который дали нашей федерации по итогам последнего заседания. Там такого нет, там сказано, что проделана колоссальная работа, что еще 2 - 3 критерия, над которыми надо поработать и, по-моему, к ноябрю представить работу по исполнению критериев.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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kozban400

Виталий Леонтьевич! А в чём заключалась эта "колоссальная работа"? Насколько я понимаю, у ВАДА есть убийственный для нас козырь, если анализировать их действия. Так что, вашего оптимизма по поводу международного признания ВФЛА я не разделяю. ИААФ просто бережёт этот козырь до поры до времени.. Ну что ж, поживём - увидим! Хотелось бы мне ошибаться!

18:47

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