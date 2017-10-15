Виталий Мутко: "В наших глазах Ласицкене лучшая легкоатлетка мира"

Вице-премьер РФ во вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко подчеркнул: не стоит обращать внимание на то, что российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене не была признана лучшей легкоатлеткой 2017 года в Европе.

Европейская ассоциация легкой атлетики объявила, что лучшей спортсменкой стала греческая прыгунья с шестом 27-летняя Екатерини Стефаниди, выигравшая чемпионат мира в Лондоне.

- Спорт есть спорт. Все и так знают, кто такая сегодня Маша, сколько турниров она выиграла, она двукратная чемпионка, - цитирует ТАСС Мутко. - У нее был великолепный сезон. К сожалению, приходится учитывать немало факторов, а также понимать, кто принимает это решение, не надо обращать на это внимание - мы ее любим, знаем, ценим.

И в наших глазах она лучшая легкоатлетка мира. Не думаю, что с Машиным характером тот факт, что ее не назвали лучшей, ее расстроит.