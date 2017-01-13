12:47 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Виталий Мутко: "В IAAF не наблюдается большого желания восстановить ВФЛА"

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Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко отметил, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) не проявляет особого желания в вопросе восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). По его словам, следующая встреча сторон состоится 23 января.

– Мы немного снизили активность в вопросе восстановления легкой атлетики, – приводит ТАСС слова Мутко. – Это может быть связано с тем, что с той стороны не видно огромного желания. Было бы желание со стороны международной федерации, можно было бы все сделать быстрее. Пока все идет по формальному признаку: публикуются критерии, задаются вопросы, предлагают зайти завтра. Следующая встреча сторон состоится 23 января, потом пауза еще на три месяца; идут вялотекущие процессы.

Напомним, что членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года в связи с зафиксированными случаями нарушения российскими легкоатлетами антидопинговых правил. В связи с этим сборная России была отстранена от всех международных соревнований. В частности, российские легкоатлеты, за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, не смогли принять участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

 

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