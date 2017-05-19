Виталий Мутко: "Три кандидата претендуют на пост главы наблюдательного совета РУСАДА"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что три независимых кандидата претендуют на пост председателя наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Напомним, в Монреале состоялся совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), в ходе которого было выдвинуто требование о замене председателя и вице-председателя наблюдательного совета независимыми кандидатами. Ранее председателем была двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева.

- ВАДА включило новые критерии, критерий независимости: председатель наблюдательного совета РУСАДА должен избираться из числа независимых кандидатов, не представителей учредителя, в данном случае он не должен быть представителем ОКР или ПКР, - цитирует ТАСС Мутко. - Там есть три независимые кандидатуры, из них должен избираться председатель, вот и все. Эта норма должна быть зафиксирована в уставе. Исинбаева может быть членом наблюдательного совета, но это будет ее личное дело и дело ОКР. Совет учредителей РУСАДА пройдет 31 мая. Выберут ли на нем нового главу? Если рабочая группа будет готова, подготовит свои предложения, то будет. Если нет, если отсев еще продолжается, то немного позже.

В настоящий момент в состав набсовета РУСАДА входят семь человек: Елена Исинбаева, представитель Паралимпийского комитета России (ПКР) Андрей Строкин, директор правового департамента Минспорта РФ Вадим Байрамов, руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, представитель Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Сергей Хрычиков, а также три представителя, не связанных со спортом - академик РАМН Владимир Чехонин, космонавт-испытатель Сергей Рязанский и бизнесмен Александр Ивлев.