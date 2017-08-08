Виталий Мутко: "Шубенков сумел взять серебро в компании мегазвезд. Выдающийся результат"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко считает, что Сергей Шубенков, выступающий в беге на 110 метров с барьерами, уже четыре года подряд действует на высочайшем уровне. Накануне россиянин, выступающий под нейтральным флагом, завоевал серебро чемпионата мира.

– Поздравляю Сергея с серебряной медалью, его результат можно назвать выдающимся, – цитирует ТАСС Мутко. – Сергей был призером (бронзовым. – Прим. "СЭ") чемпионата мира в Москве, выиграл мировое первенство в Пекине, уже четыре года он выступает на высочайшем уровне. Все знают, что происходило, но он сумел взять серебро в компании мегазвезд, это очень серьезный результат. Надо иметь в виду, что 110 метров с барьерами – это королевская дистанция, как и классическая стометровка, это украшение легкой атлетики.

То, что происходит вокруг легкой атлетики, конечно, не может не сбивать настрой нашим спортсменам, но Сергей и его тренер отлично подготовились, мы увидели прежнего Шубенкова. Здорово, что у нас есть такой выдающийся спортсмен, как Сергей.

Чемпионат мира в Лондоне завершится 14 августа.

Серебро, которое круче золота! Шубенков - второй!