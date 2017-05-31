Виталий Мутко: "С ИААФ дискуссии бесполезно вести"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко назвал бесполезным ведение дискуссий с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (ИААФ) относительно допуска к стартам российских атлетов. По его словам, в будущем все должно встать на свои места.

– ИААФ в кавычках самая продвинутая международная федерация по борьбе с допингом и самая прозрачная, транспарентная и честная, – цитирует ТАСС Мутко. – С ними дискуссии бесполезно вести, но уверен, все встанет на свои места.