23:01 31 мая | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Виталий Мутко: "С ИААФ дискуссии бесполезно вести"

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко назвал бесполезным ведение дискуссий с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (ИААФ) относительно допуска к стартам российских атлетов. По его словам, в будущем все должно встать на свои места.

– ИААФ в кавычках самая продвинутая международная федерация по борьбе с допингом и самая прозрачная, транспарентная и честная, – цитирует ТАСС Мутко. – С ними дискуссии бесполезно вести, но уверен, все встанет на свои места.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4298664

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КОММЕНТАРИИ (1)
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rusfed 2.0

Мутко должен был еще добавить, что Коэ - тридвараз, и можно было бы ему орден за заслуги перед Отечеством давать. Музыкально-мореходное училище рулит

23:07 31 мая