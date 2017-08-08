10:33 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Виталий Мутко: "Российские легкоатлеты здорово выступают на чемпионате мира в Лондоне"

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко призвал порадоваться за российских легкоатлетов, которые сейчас выступают на чемпионате мира в Лондоне. По его словам, спортсмены показывают достойные результаты, учитывая, что они переживали из-за возможного недопуска до турнира.

- В целом ребята выступают здорово, учитывая, как нервничали спортсмены, думая, допустят до турнира или нет, - цитирует ТАСС Мутко. - Это совсем другая ситуация по сравнению с той, когда ты можешь спокойно готовиться, не переживая по поводу допуска.

Это только начало олимпийского цикла, время до Игр-2020 еще есть, и самое главное, что ребята были допущены к международным стартам, думаю, что сезон будет для них хорошим. Представьте себе их чувства - когда их представляют, называют только имя и фамилию. Это, конечно, ужас.

За ребят порадуемся, им сейчас нелегко. Многие выступают без тренеров. Удачи им в оставшиеся дни.

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4468809

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КОММЕНТАРИИ (5)
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staerswimmer23

Какие триллионы, русфед? На соревнования дети за свои ездят, нормальных стадионов раз-два и обсчелся.

14:11

marksan

Одно серебро? Какой успех!!!

11:27

rusfed 2.0

Общемедальный зачет по состоянию на сегодня. Россия вкладывает в легкую атлетику триллионы – ны выходе одна серебряная медаль. Шведское королевство вкладывает ноль – на выходе тоже одна серебряная медаль.

11:15

WildCat-2k

Ну отмазываться и делать хорошие мины Мутка умеет как никто другой!!! Не тонет ...

10:47

Джин Игнатов

А кто посадил сборную и ребят на допинг , когда был министром спорта ! Нужны были показатели чтобы показать что вроде работает !!!

10:46