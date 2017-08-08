Виталий Мутко: "Российские легкоатлеты здорово выступают на чемпионате мира в Лондоне"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко призвал порадоваться за российских легкоатлетов, которые сейчас выступают на чемпионате мира в Лондоне. По его словам, спортсмены показывают достойные результаты, учитывая, что они переживали из-за возможного недопуска до турнира.
- В целом ребята выступают здорово, учитывая, как нервничали спортсмены, думая, допустят до турнира или нет, - цитирует ТАСС Мутко. - Это совсем другая ситуация по сравнению с той, когда ты можешь спокойно готовиться, не переживая по поводу допуска.
Это только начало олимпийского цикла, время до Игр-2020 еще есть, и самое главное, что ребята были допущены к международным стартам, думаю, что сезон будет для них хорошим. Представьте себе их чувства - когда их представляют, называют только имя и фамилию. Это, конечно, ужас.
За ребят порадуемся, им сейчас нелегко. Многие выступают без тренеров. Удачи им в оставшиеся дни.
staerswimmer23
Какие триллионы, русфед? На соревнования дети за свои ездят, нормальных стадионов раз-два и обсчелся.
14:11
marksan
Одно серебро? Какой успех!!!
11:27
rusfed 2.0
Общемедальный зачет по состоянию на сегодня. Россия вкладывает в легкую атлетику триллионы – ны выходе одна серебряная медаль. Шведское королевство вкладывает ноль – на выходе тоже одна серебряная медаль.
11:15
WildCat-2k
Ну отмазываться и делать хорошие мины Мутка умеет как никто другой!!! Не тонет ...
10:47
Джин Игнатов
А кто посадил сборную и ребят на допинг , когда был министром спорта ! Нужны были показатели чтобы показать что вроде работает !!!
10:46