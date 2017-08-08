Виталий Мутко: "Российские легкоатлеты здорово выступают на чемпионате мира в Лондоне"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко призвал порадоваться за российских легкоатлетов, которые сейчас выступают на чемпионате мира в Лондоне. По его словам, спортсмены показывают достойные результаты, учитывая, что они переживали из-за возможного недопуска до турнира.

- В целом ребята выступают здорово, учитывая, как нервничали спортсмены, думая, допустят до турнира или нет, - цитирует ТАСС Мутко. - Это совсем другая ситуация по сравнению с той, когда ты можешь спокойно готовиться, не переживая по поводу допуска.

Это только начало олимпийского цикла, время до Игр-2020 еще есть, и самое главное, что ребята были допущены к международным стартам, думаю, что сезон будет для них хорошим. Представьте себе их чувства - когда их представляют, называют только имя и фамилию. Это, конечно, ужас.

За ребят порадуемся, им сейчас нелегко. Многие выступают без тренеров. Удачи им в оставшиеся дни.