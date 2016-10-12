Виталий Мутко: "Россия может поучаствовать в реформации всей международной системы"

Министр спорта РФ Виталий Мутко в очередной раз подчеркнул, что Всероссийская федерация легкой атлетики сделала все для того, чтобы восстановить членство в ИААФ. ВФЛА была временно исключена из состава международной федерации на основании отчета независимой комиссии ВАДА о применении допинга в российской легкой атлетике. В связи с дисквалификацией ВФЛА россияне не смогли принять участие в международных турнирах, включая Олимпиаду в Рио. На Играх-2016 из легкоатлетов России смогла выступить только Дарья Клишина.

- На мой взгляд, легкая атлетика выполнила все критерии соответствия, и ее можно допускать на международный уровень, - сказал Мутко в эфире передачи "Все на матч!". - Если какие-то вопросы возникнут, то федерация на них готова ответить. То же самое касается и тяжелой атлетики. Назначены новые выборы, будет новая администрация. Международная федерация решила не применять самые жесткие меры. Наши спортсмены уже наказаны - не поехали на Олимпийские игры.

Конечно, предстоит еще серьезная работа. Мы должны исходить из того, что хоть где-то и несправедливо пострадали, но это стало катализатором реформ антидопинговой системы. Может быть, мы поучаствуем в реформации всей международной системы.