Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что решение по продлению отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) ожидаемое. По его словам, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) не хочет быть пионером в вопросе снятия санкций с России. По итогам заседания совета ИААФ было принято решение, что членство ВФЛА может быть восстановлено не ранее конца ноября.
- Здесь есть общая тенденция отношения к России, и ИААФ не хочет быть пионером в плане снятия каких-то ограничений в отношении РФ, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Если бы они сделали это, то выглядели бы не очень хорошо с точки зрения остальных стран (поддерживающих эти ограничения). Отсюда такое половинчатое решение. Наша молодежь получила возможность участвовать в соревнованиях - это уже неплохо.
Решение, в принципе, ожидаемое. Ничего другого со стороны ИААФ ждать не приходилось. У нас огромная страна, наверное, какие-то отстраненные тренеры где-то с кем-то работают. Надо этого не допускать. А так здесь за каждым словом недосказанность. Вы упрекаете нас, что мы мало тестируем спортсменов, но мы полностью отданы под крыло UKAD. Если посмотреть, то больше всего в прошлом году проб взяли как раз у наших легкоатлетов, но вы же не можете тестировать спортсменов, которые ни к чему не готовятся. Получается замкнутый круг.
Надо спокойно относиться к этому (решению), не уходить в эмоции. А если не согласны, пытаться решать все в правовом поле. Здесь много из серии, когда нам говорят, что вы проделали очень большую работу, но многое еще предстоит сделать. Это происходит, когда нет четких критериев, четких регламентных вещей. Многое скрыто за дверями президиумов и исполкомов. Крайне сложно что-то сделать.
Осакаровка
ВИТАЛИЙ МУТКО: "РЕШЕНИЕ ИААФ ОЖИДАЕМОЕ"================================И еще более ожидаемые действия Мутко в данном вопросе. Полное согласие и констатация фактов-не более. Какой вопрос за последние 10 лет он решил положительно? Ну хотя бы для России? Кто знает?
11:58
Гол еще гол
До чего противно, человек при котором и не без его помощи весь спорт оказался в тупике еще что-то глаголит, ему бы язык в одно место и подать заявление на добровольный уход со всех постов. Достали эти питерские "спортсмены", сколько вреда от Фурсенко и Мутко, в футбол играем чуть ли не на катке, спортсмены, которые отдали столько лет и сил чтобы выступать в крупнейших соревнованиях оказались не у дел и вынуждены просить чтобы им разрешили выступать как ничейные, т.е. люди без Отечества. Не позор ли это для страны, а Мутко еще возвысили за его "огромный вклад" в развитие спорта. Да, может где-то есть и положительное, но один факт, что при нем мы стали изгоями в международном масштабе уже перекрывает все его заслуги и его надо гнать в шею отовсюду.
11:51
эстонский армеец
Как ему нравится ничего не делать - типичный представитель путинского руководства,если что - пусть царь решает.
11:48
RoyalHunter
Крайне сложно что-то сделать.// Особенно если не делать НИЧЕГО
11:46
igorvasilevich
Бредит человек в реале и еще врет, как дышит. Все критерии обозначены, просто Мутко не выгодно их выполнять, как тогда допингеров не останется в России.
10:11
Max2015
когда вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите за стенами президиумов.
10:05