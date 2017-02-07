Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что решение по продлению отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) ожидаемое. По его словам, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) не хочет быть пионером в вопросе снятия санкций с России. По итогам заседания совета ИААФ было принято решение, что членство ВФЛА может быть восстановлено не ранее конца ноября.

- Здесь есть общая тенденция отношения к России, и ИААФ не хочет быть пионером в плане снятия каких-то ограничений в отношении РФ, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Если бы они сделали это, то выглядели бы не очень хорошо с точки зрения остальных стран (поддерживающих эти ограничения). Отсюда такое половинчатое решение. Наша молодежь получила возможность участвовать в соревнованиях - это уже неплохо.

Решение, в принципе, ожидаемое. Ничего другого со стороны ИААФ ждать не приходилось. У нас огромная страна, наверное, какие-то отстраненные тренеры где-то с кем-то работают. Надо этого не допускать. А так здесь за каждым словом недосказанность. Вы упрекаете нас, что мы мало тестируем спортсменов, но мы полностью отданы под крыло UKAD. Если посмотреть, то больше всего в прошлом году проб взяли как раз у наших легкоатлетов, но вы же не можете тестировать спортсменов, которые ни к чему не готовятся. Получается замкнутый круг.

Надо спокойно относиться к этому (решению), не уходить в эмоции. А если не согласны, пытаться решать все в правовом поле. Здесь много из серии, когда нам говорят, что вы проделали очень большую работу, но многое еще предстоит сделать. Это происходит, когда нет четких критериев, четких регламентных вещей. Многое скрыто за дверями президиумов и исполкомов. Крайне сложно что-то сделать.