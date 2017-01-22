Виталий Мутко: "Пусть Зеппельт сначала в своей стране на проблемы допинга посмотрит"

Вице-премьера РФ Виталия Мутко не интересует новый фильм немецкого телеканала ARD о допинге в российском спорте. В новом фильме ARD легкоатлет Андрей Дмитриев заявил, что отстраненные от работы по подозрению в причастности к нарушению антидопинговых правил тренеры продолжают работать с легкоатлетами сборной. В их числе Владимир Казарин – один из главных фигурантов допингового скандала в российской легкой атлетике 2015 года.

– Не надо раскручивать этот фильм, – цитирует ТАСС Мутко. – Я его не видел и смотреть его не собираюсь. Видимо, государственному каналу Германии нечем заняться. Пусть Зеппельт сначала в своей стране посмотрит на проблемы допинга, зачем в другие государства лезть? У них не меньше проблем с допингом.

Пусть занимается поисками допинга у себя в Германии, пусть возьмет статистику за 2016 год и посмотрит, сколько у них нарушений, сколько у нас, пусть сравнит. И тогда я буду готов с ним говорить.