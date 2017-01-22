22:33 22 января | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Виталий Мутко: "Пусть Зеппельт сначала в своей стране на проблемы допинга посмотрит"

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Вице-премьера РФ Виталия Мутко не интересует новый фильм немецкого телеканала ARD о допинге в российском спорте. В новом фильме ARD легкоатлет Андрей Дмитриев заявил, что отстраненные от работы по подозрению в причастности к нарушению антидопинговых правил тренеры продолжают работать с легкоатлетами сборной. В их числе Владимир Казарин – один из главных фигурантов допингового скандала в российской легкой атлетике 2015 года.

– Не надо раскручивать этот фильм, – цитирует ТАСС Мутко. – Я его не видел и смотреть его не собираюсь. Видимо, государственному каналу Германии нечем заняться. Пусть Зеппельт сначала в своей стране посмотрит на проблемы допинга, зачем в другие государства лезть? У них не меньше проблем с допингом.

Пусть занимается поисками допинга у себя в Германии, пусть возьмет статистику за 2016 год и посмотрит, сколько у них нарушений, сколько у нас, пусть сравнит. И тогда я буду готов с ним говорить.

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КОММЕНТАРИИ (13)
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kozban400

Очень тупая позиция, характерная для наших спортивных чиновников: сам дурак!

11:21

streletc1783

mobile_actor Так это классическая ситуация подкупа журналиста.Сначала он работает против власти,вскрывает недостатки.Затем власть"ненавязчего" предлагает ему работу.Он тут же забывает про внутренних врагов и ищет внешних.зеппельт продал себя подороже -жизнь удалась!Посмотрите на фото дмитриева -как он подобстрастно смотрит зеппельту в рот,как заискивает перед ним!Это учитель и ученик.

11:03

alekstsm

Уровень вице-премьера таков, чему удивляться. Ситуация только усугубляется. Всем понятно, что всех надо гнать поганой метлой, но уровень коррумпированности запредельный. Сплошное покрывательство. Не дай бог, кого-то убрать, так он же остальных сдаст. В проигрыше спортсмены и зрители, а им плевать. Останется Россия без Олимпиад на ближайшие годы, да и редис с ней, главное стульчик под 3адницей не потерять. Шубенкова некоторые "товарищи" предателем делают, а что ему остаётся в этой ситуации, ведь если сейчас не соревноваться, не сдавать допинг проб, то потом в одночасье никто и не допустит на соревнования под флагом России. Всем спортсменам необходимо сейчас выходит на международные соревнования сдавать допинг пробы, а наши сидят ждут когда руководство разрулит ситуацию, но руководство НОЛЬ. Они боятся что либо делать "как бы чего не вышло".

07:55

mobile_actor

Кто-нибудь, расскажите Мутку, что Зеппельт получил известность именно за расследования допингистов в Германии. Также у Зеппельта есть публикации по допингу во Франции, Британии, США.

02:30

Pleafant

Типа,сам дурак?

01:48

Ралпачан Фляйшманъ

что не смотрел - это позор типа лет мир спик фром май харт. а вот по поводу жрущих допинг бундестелок и бундесмужиков - все верно сказал. фрицам про допинг кричать - это фарисейство 86-го уровня.

01:20

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

ну. пусть у себя бревна в глазах ищет. нефиг к нам приходить и, о ужас, находить постоянно нарушения и казнокрадство. хомякам правду не нужно знать. пусть думаю, что во всем виноват госдеп.

01:06

Enich

ахахаха, такой он...

00:54

andyk82

igorvasilevich Брать анализы на допинг перед стартом и сразу после окончания соревнования, чтобы никто не мог мухливать. Тогда и в России сразу проблема допинга пропадет. Хотя и результаты упадут в разы -------------------------------------------------------- Чего хотел сказать-то? А чего сказал...

00:18

эстонский армеец

Была просто мутность у человека , теперь переходит в тупость.

23:44 22 января

igorvasilevich

Мутко давно пора в отставку подать. Вообще нужно под микроскоп взять всех наших спортсменов. Брать анализы на допинг перед стартом и сразу после окончания соревнования, чтобы никто не мог мухливать. Тогда и в России сразу проблема допинга пропадет. Хотя и результаты упадут в разы.

23:20 22 января

Beard

rusfed 2.0r.... Адекватная реакция адекватного министра. Будет процитирована во всем мире. Может, кляп для него заказать?............................зачем,пусть болтает,он так себе и нашему спорту на еще на пару олимпиад наговорит.

22:56 22 января

rusfed 2.0

"Я его не видел и смотреть его не собираюсь. Видимо, государственному каналу Германии нечем заняться" - Адекватная реакция адекватного министра. Будет процитирована во всем мире. Может, кляп для него заказать?

22:43 22 января

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