Виталий Мутко: "Пусть Зеппельт сначала в своей стране на проблемы допинга посмотрит"

Вице-премьера РФ Виталия Мутко не интересует новый фильм немецкого телеканала ARD о допинге в российском спорте. В новом фильме ARD легкоатлет Андрей Дмитриев заявил, что отстраненные от работы по подозрению в причастности к нарушению антидопинговых правил тренеры продолжают работать с легкоатлетами сборной. В их числе Владимир Казарин – один из главных фигурантов допингового скандала в российской легкой атлетике 2015 года.
– Не надо раскручивать этот фильм, – цитирует ТАСС Мутко. – Я его не видел и смотреть его не собираюсь. Видимо, государственному каналу Германии нечем заняться. Пусть Зеппельт сначала в своей стране посмотрит на проблемы допинга, зачем в другие государства лезть? У них не меньше проблем с допингом.
Пусть занимается поисками допинга у себя в Германии, пусть возьмет статистику за 2016 год и посмотрит, сколько у них нарушений, сколько у нас, пусть сравнит. И тогда я буду готов с ним говорить.
kozban400
Очень тупая позиция, характерная для наших спортивных чиновников: сам дурак!
11:21
streletc1783
mobile_actor Так это классическая ситуация подкупа журналиста.Сначала он работает против власти,вскрывает недостатки.Затем власть"ненавязчего" предлагает ему работу.Он тут же забывает про внутренних врагов и ищет внешних.зеппельт продал себя подороже -жизнь удалась!Посмотрите на фото дмитриева -как он подобстрастно смотрит зеппельту в рот,как заискивает перед ним!Это учитель и ученик.
11:03
alekstsm
Уровень вице-премьера таков, чему удивляться. Ситуация только усугубляется. Всем понятно, что всех надо гнать поганой метлой, но уровень коррумпированности запредельный. Сплошное покрывательство. Не дай бог, кого-то убрать, так он же остальных сдаст. В проигрыше спортсмены и зрители, а им плевать. Останется Россия без Олимпиад на ближайшие годы, да и редис с ней, главное стульчик под 3адницей не потерять. Шубенкова некоторые "товарищи" предателем делают, а что ему остаётся в этой ситуации, ведь если сейчас не соревноваться, не сдавать допинг проб, то потом в одночасье никто и не допустит на соревнования под флагом России. Всем спортсменам необходимо сейчас выходит на международные соревнования сдавать допинг пробы, а наши сидят ждут когда руководство разрулит ситуацию, но руководство НОЛЬ. Они боятся что либо делать "как бы чего не вышло".
07:55
mobile_actor
Кто-нибудь, расскажите Мутку, что Зеппельт получил известность именно за расследования допингистов в Германии. Также у Зеппельта есть публикации по допингу во Франции, Британии, США.
02:30
Pleafant
Типа,сам дурак?
01:48
Ралпачан Фляйшманъ
что не смотрел - это позор типа лет мир спик фром май харт. а вот по поводу жрущих допинг бундестелок и бундесмужиков - все верно сказал. фрицам про допинг кричать - это фарисейство 86-го уровня.
01:20
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
ну. пусть у себя бревна в глазах ищет. нефиг к нам приходить и, о ужас, находить постоянно нарушения и казнокрадство. хомякам правду не нужно знать. пусть думаю, что во всем виноват госдеп.
01:06
Enich
ахахаха, такой он...
00:54
andyk82
igorvasilevich Брать анализы на допинг перед стартом и сразу после окончания соревнования, чтобы никто не мог мухливать. Тогда и в России сразу проблема допинга пропадет. Хотя и результаты упадут в разы -------------------------------------------------------- Чего хотел сказать-то? А чего сказал...
00:18
эстонский армеец
Была просто мутность у человека , теперь переходит в тупость.
23:44 22 января
igorvasilevich
Мутко давно пора в отставку подать. Вообще нужно под микроскоп взять всех наших спортсменов. Брать анализы на допинг перед стартом и сразу после окончания соревнования, чтобы никто не мог мухливать. Тогда и в России сразу проблема допинга пропадет. Хотя и результаты упадут в разы.
23:20 22 января
Beard
rusfed 2.0r.... Адекватная реакция адекватного министра. Будет процитирована во всем мире. Может, кляп для него заказать?............................зачем,пусть болтает,он так себе и нашему спорту на еще на пару олимпиад наговорит.
22:56 22 января
rusfed 2.0
"Я его не видел и смотреть его не собираюсь. Видимо, государственному каналу Германии нечем заняться" - Адекватная реакция адекватного министра. Будет процитирована во всем мире. Может, кляп для него заказать?
22:43 22 января