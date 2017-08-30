Виталий Мутко: "Не может быть никаких вопросов по выплатам премий легкоатлетам за ЧМ-2017"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что призеры чемпионата мира-2017 по легкой атлетике и тренеры получат премии и командировочные. Ранее тренер прыгунов в высоту Евгений Загорулько заявил, что ему еще не возместили затраты на перелет и проживание, а спортсмены не получили премиальные. Позже министр спорта РФ Павел Колобков сообщил, что все выплаты будут произведены в четвертом квартале года.

– Все легкоатлеты-призеры и тренеры получат свои премии, получат свои командировочные, – приводит ТАСС слова Мутко. – Все будет как положено. Там никаких вопросов быть не может.

В ЧМ-2017 приняли участие 19 российских легкоатлетов под нейтральным флагом в связи с дисквалификацией ВФЛА. Золото завоевала Мария Ласицкене (прыжки в высоту), Сергей Шубенков (110 м с барьерами), Дарья Клишина (прыжки в высоту), Валерий Пронкин (метание молота), Сергей Широбоков (ходьба на 20 км) и Данил Лысенко (прыжки в высоту) стали серебряными призерами.