Виталий Мутко: "Многие тренеры не понимают, как можно работать без допинга"

Вице-премьер России Виталий Мутко отметил, что много злоупотреблений и нарушений было в работе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), спортсмены нарушали правила, тренеры не понимали, как можно работать без допинга. Однако, по его словам, за последний год организация проделала колоссальную работу. По итогам заседания совета ИААФ было принято решение, что членство ВФЛА может быть восстановлено не ранее конца ноября.

- ВФЛА - общественная организация, там было очень много злоупотреблений, нарушений, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - Спортсмены нарушали правила, многие тренеры не понимают, как можно работать без допинга, и им уже пора на покой. Но за последний год проделана колоссальная работа. У нас новое руководство ВФЛА, новый главный тренер, новые вице-президенты, новые списки спортсменов. Все спортсмены под контролем, все тестируются.