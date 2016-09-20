Виталий Мутко: "Минспорта готово оказать всяческое содействие в восстановлении ВФЛА"

Министр спорта Виталий Мутко планирует провести встречу с президентом Всероссийской федерации легкой атлетики России (ВФЛА). На ней будут оговорены дальнейшие шаги по восстановлению прав организации на международном уровне.

- Мы активно занимаемся восстановлением легкоатлетического движения на международном уровне, - сказал Мутко. - "Кросс нации" является сигналом для Международного легкоатлетического движения. Президент Всероссийской федерации легкой атлетики проинформировал, что они получили письмо из Международной федерации легкой атлетики. Сегодня вечером я планирую провести встречу с президентом Федерации и главным тренером, на которой мы обсудим дальнейшие шаги по восстановлению.

Министерство спорта России готово оказать всяческое содействие. В настоящее время имеются некоторые критерии, но они должны быть исполнимы. С января российский спорт находится под контролем международных антидопинговых организаций, например, UKAD. До конца года РУСАДА имеет с ними контракт. Будет ли он продлен - пока сказать сложно. Конечно, мы рассчитываем, что РУСАДА будет восстановлена в правах, и уже она будет вести антидопинговый контроль на территории России. Но это решение за ВАДА, а оно пока продолжает расследование. Налагать коллективную ответственность не совсем верно. Ответственность должны нести отдельные люди, которые нарушают.

Напомним, ВФЛА была исключена из ИААФ. Позже Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию ОКР к ИААФ, тем самым оставив в силе отстранение федерации. В результате на Олимпиаде-2016 из российских легкоатлетов выступила только прыгунья в длину Дарья Клишина. (Любовь КОНЯЕВА)