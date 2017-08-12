Виталий Мутко: "Клишина ворвалась в элиту прыжков в длину"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что россиянка Дарья Клишина вошла в элиту прыжков в длину после завоевания серебряной медали чемпионата мира в Лондоне. По словам руководителя, турнир складывается нормально.

– Мы ждали эту медаль, в последние годы она демонстрирует стабильные прыжки, – цитирует ТАСС Мутко. – Это ее возвращение в семиметровые прыжки, медаль радостная и ожидаемая, поздравляю от всей души, умница и молодец. Она ворвалась в элиту прыжков в длину, все прыжки стабильны, желаю ей этой стабильности и дальше, идем нормально. Да, кому-то не хватало практики, мы все видим, нам нужна конкурентная среда, а дальше, надеюсь, ребята порадуют еще, все стараются, все молодцы.