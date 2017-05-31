Виталий Мутко: "Исинбаева становится большим спортивным деятелем"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко отметил, что двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева становится большим спортивным деятелем. В среду на заседании наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) был принят новый устав организации, согласно которому Исинбаева по требованию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) была вынуждена покинуть пост председателя руководящего органа.

– Мы спокойно на это смотрим, стараемся в это не вмешиваться, РУСАДА – независимая организация, у которой свой наблюдательный совет, свои учредители. Есть требования ВАДА и дорожная карта, есть критерий, чтобы в наблюдательном совете председатель был независимым, – цитирует ТАСС Мутко. – Это вопросы не к Исинбаевой, она выдающаяся спортсменка и становится большим спортивным деятелем, член Международного олимпийского комитета (МОК), комиссии МОК, останется в совете, будет послом ВАДА по борьбе с допингом в России.