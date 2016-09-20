Виталий Мутко: "ИААФ постоянно выдвигает новые требования к ВФЛА, пора уже остановиться"

Министр спорта России Виталий Мутко отметил, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) все время выдвигает новые требования к Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) относительно восстановления в правах российских легкоатлетов. По мнению руководителя, пришло время остановиться.

– В федерации завершился определенный этап, создана новая структура, принят новый устав, новое управление, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Сейчас все переходит в руки федерации. Получили письмо, сейчас готовится ответ. Просто все время выдвигаются какие-то новые требования и возможности. Надо на чем-то останавливаться и двигаться вперед.

В письме не было критериев, но они, к примеру, попросили дать оценку докладу Макларена. Но почему федерация должна ее давать? Если в списке есть какие-то фамилии, должно быть расследование, виновные должны быть наказаны. Все время к этому возвращаться... Нас все хотят заставить, чтобы мы в чем-то признались.