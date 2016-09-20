23:54 20 сентября | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Виталий Мутко: "ИААФ постоянно выдвигает новые требования к ВФЛА, пора уже остановиться"

0
0
0

Министр спорта России Виталий Мутко отметил, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) все время выдвигает новые требования к Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) относительно восстановления в правах российских легкоатлетов. По мнению руководителя, пришло время остановиться.

– В федерации завершился определенный этап, создана новая структура, принят новый устав, новое управление, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Сейчас все переходит в руки федерации. Получили письмо, сейчас готовится ответ. Просто все время выдвигаются какие-то новые требования и возможности. Надо на чем-то останавливаться и двигаться вперед.

В письме не было критериев, но они, к примеру, попросили дать оценку докладу Макларена. Но почему федерация должна ее давать? Если в списке есть какие-то фамилии, должно быть расследование, виновные должны быть наказаны. Все время к этому возвращаться... Нас все хотят заставить, чтобы мы в чем-то признались.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/athletics/20160920/1089302108.html

0
0
0
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема


Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ