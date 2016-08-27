Виталий Мутко: "Без российской легкой атлетики мировая легкая атлетика перестанет существовать"

Министр спорта РФ Виталий Мутко считает, что ИААФ не сможет развивать мировую легкую атлетику без России. По его словам, отсутствие конкуренции убьет этот вид спорта.

– Без российской легкой атлетики мировая легкая атлетика через 5, 7, 10 лет перестанет существовать, – отметил в эфире программы "Спортивный вопрос" Мутко. – Взять последний чемпионат мира в помещении, который прошел в США. Американцы взяли 13 золотых медалей, а вторая команда в зачете – три. Там нет конкурентной среды. Если ИААФ хочет развивать легкую атлетику, то неправильно закрывать целую страну. Тут миллион человек занимается легкой атлетикой.