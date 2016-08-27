11:06 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Виталий Мутко: "Без российской легкой атлетики мировая легкая атлетика перестанет существовать"

0
0
0
3

Министр спорта РФ Виталий Мутко считает, что ИААФ не сможет развивать мировую легкую атлетику без России. По его словам, отсутствие конкуренции убьет этот вид спорта.

– Без российской легкой атлетики мировая легкая атлетика через 5, 7, 10 лет перестанет существовать, – отметил в эфире программы "Спортивный вопрос" Мутко. – Взять последний чемпионат мира в помещении, который прошел в США. Американцы взяли 13 золотых медалей, а вторая команда в зачете – три. Там нет конкурентной среды. Если ИААФ хочет развивать легкую атлетику, то неправильно закрывать целую страну. Тут миллион человек занимается легкой атлетикой.

0
0
0
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема


Материалы REN-TV

Скончалась знаменитая чемпионка по баскетболу, экс-ведущая РЕН ТВ и...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

Slim Taller

Очередной шедевр от Мутко.Но ведь находятся ещё идиоты,выступающие в защиту этого полиглота.

11:50

Искремас

Очередной бред. При всем уважении к нашей атлетике, конкуренция в мировой и без нас запредельная, а вагон медалей амеры забирают, потому что у них школа лучшая в мире и развивается уже столетие как. У них легкоатлетов в стране больше, чем у нас спортсменов во всех видах спорта вместе взятых.

11:35

rusfed 2.0

Это Боцман-Радио реально задолбало

11:16

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ