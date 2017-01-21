Виталий Мутко: "Андрей Дмитриев? Я даже не знаю, кто это"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко ничего не знает о бегуне Андрее Дмитриеве. Спортсмен стал информатором в новом фильме канала ARD о допинге в российской легкой атлетике, который покажут в воскресенье.
- Для нас понятно, зачем и почему делают эти фильмы, - цитирует ТАСС Мутко. - Перед какими-то ключевыми решениями всегда будут такие фильмы, по нам будут пытаться нанести удар. Что касается Дмитриева, то я даже не знаю, кто это такой.
tarkys
Заерзал мичман, было же предупреждение, не выдвигайся, сейчас конечно до последнего надо под дурачка молотить
09:39
streletc1783
Отличная память это даже не признак ума,а скорее безумия!спасибо что вы сталина упомянули - в десятку!Не зря ему психиатры диагноз паронойя ставили.И вообще то тут про допинг.Дмитриев очередной балабол,похоже других нет,обидно за фашистов!
20:43 22 января
kozban400
Thomas_Boy Сталин - гонитель моей семьи. Но нужно стремиться понять, что движет человеком. Так вот. Сталин писал прекрасные стихи, до сих пор в грузинских учебниках есть его стихотворение, прекрасно рисовал, прекрасно пел. Я тут недавно был на концерте Нани Брегвадзе, так она подтвердила это, рассказав историю о своей тёте. Нужно уметь смотреть правде глаза, видеть свои ошибки, исправлять их и, самое главное - думать! Это я о допинге, и почему государственные структуры и деятели занимают такую деструктивную позицию. Нет у них профессионализма, да и особых способностей, раз за такой период времени похвастаться реальными успехами не могут, только лапшу на уши вешают. Я при коммунистах этих глупостей наслушался.
21:45 21 января
Thomas_Boy
И.В.Сталин лично знал 3074 директоров предприятий в различных областях промышленности и даже 1 директора публичной библиотеки.
18:28 21 января
kozban400
Виталий Леонтьевич! Это очень плохо, что вы его не знаете! И.В. Сталин лично знал 3000 директоров предприятий в различных областях промышленности. К 1943-му году все наши великие военноначальники признавали, что он на равных с ними участвовал в разработках операций на фронтах. Можно по разному к нему относиться, но государство стремительно развивалось. Сталин не терпел дилетантства и, в первую очередь, по отношению к себе. И вместе с вашими прихлебателями оставьте Андрея Дмитриева в покое, у человека своя гражданская позиция. Кстати, я её разделяю. Нужно думать, анализировать, работать!
18:13 21 января