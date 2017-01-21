Виталий Мутко: "Андрей Дмитриев? Я даже не знаю, кто это"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко ничего не знает о бегуне Андрее Дмитриеве. Спортсмен стал информатором в новом фильме канала ARD о допинге в российской легкой атлетике, который покажут в воскресенье.

- Для нас понятно, зачем и почему делают эти фильмы, - цитирует ТАСС Мутко. - Перед какими-то ключевыми решениями всегда будут такие фильмы, по нам будут пытаться нанести удар. Что касается Дмитриева, то я даже не знаю, кто это такой.