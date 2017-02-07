13:21 7 февраля | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Виктор Байков: "Российские атлеты подверглись дискриминации"

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Бронзовый призер чемпионата Европы-1962 в марафонском беге Виктор Байков поддержал решение предоставить финансирование российским спортсменам, которые будут выступать под нейтральным флагом. Также он назвал нарушением прав человека запрет на выступления под российским флагом на международных турнирах.

 
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– Спорт – это политика на самом высоком уровне. Оказывается общее давление на страну, – сказал Байков. – Начали перепроверять пробы восьмилетней давности… Как так можно? Вы же уже допустили этого спортсмена до соревнований.

Российские атлеты подверглись дискриминации. Сейчас спорт – профессия. Конечно, ребятам хочется заработать на международных состязаниях. Но у россиян нет такой возможности уже на протяжении двух лет. Они проделали огромную работу, вложили много сил в то, чтобы стать спортсменами, и вдруг их лишают права участвовать в международных стартах, то есть не дают им заниматься своей профессиональной деятельностью.

Это нарушение прав человека. Государство собирается финансировать спортсменов, подавших заявки на выступление под нейтральным флагом? Я поддерживаю! Им нужно дать возможность. Многие из наших ребят претендуют на медали. Это "чистые" атлеты. (Любовь КОНЯЕВА)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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mayornataly

Какой то набор слов, а не интервью... Они хотят заработать и поэтому их надо профинансировать...

14:00 7 февраля

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