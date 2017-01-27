11:27 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ВФЛА ждет объяснений от спортсменов, снявшихся с "Оренбургской мили"

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Исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Александр Паркин подчеркнул, что организация направила запросы на получение объяснительных от спортсменов, снявшихся с турнира "Оренбургская миля".

 
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Ранее сообщалось, что несколько атлетов снялись с соревнований, проходивших 21 января, узнав о приезде допинг-офицеров. ВФЛА проводит служебное расследование по данному инциденту.

- Фамилии снявшихся известны, но сейчас надо завершить расследование, - приводит ТАСС слова Паркина. - Мы направили соответствующие запросы в те организации, которые командировали спортсменов, чтобы они получили от легкоатлетов объяснения. Если там были какие-либо медицинские показания, по которым спортсмены снялись, - это один вопрос. Сейчас надо просто разобраться, а не обвинять кого-то.

А то мы начнем обвинять, а потом выяснится, к примеру, что в ходе тренировки тот или иной спортсмен получил травму и у него есть справка от врача. Случаи бывают всякие. Поэтому выводы будем делать только после получения всех объяснений.

Турнир "Оренбургская миля" - этап зимнего легкоатлетического тура ВФЛА. В программу соревнований входят забеги на 60, 400, 800 метров, одну милю (1609 метров), 60 метров с барьерами и 2000 метров с препятствиями.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3976572

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КОММЕНТАРИИ (4)
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D102D

Проще было бы проверить их на допинг.

14:25

Beard

ФанФаныч Снялись? Всех на допинг и полиграф......................100%,не надо никого обвинять,тупо на допинг контроль.И ещё очень интересно,несколько это сколько? 1,2 ,5 или 20 снялись?

13:58

ФанФаныч

Снялись? Всех на допинг и полиграф.

13:25

Enich

очередная клоунада

11:56

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