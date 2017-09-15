ВФЛА завершила расследование деятельности отстраненных за допинг тренеров

Всероссийская федерация легкой атлетики завершила расследование в отношении деятельности тренеров, отстраненных за нарушение антидопинговых правил. Также руководство ВФЛА направил в ИААФ пояснения по выводам доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте, ответы на поступившие запросы о рассматриваемых дисциплинарных делах в РУСАДА, информацию о проведенных в последнее время организационных мероприятиях и медиа-кампании "За чистый спорт" с участием ведущих спортсменов и тренеров.
В настоящее время обсуждаются вопросы проводимых во Франции и России уголовных расследований и мероприятия по восстановлению РУСАДА.
Ранее ИААФ заявила, что отстраненные за допинговые нарушения Виктор Чегин и Владимир Казарин продолжают работу.
kozban400
Что ж это за такое секретное расследование? Если б оно было сделано с серьёзными намерениями, то было б массово опубликовано! Уверен, не прокатит! Пора уже давно прекратить эти игры, опять будем без флага, без игр, а спортсмены чувствовать себя в какой-то степени изгоями. Не вижу реального продвижения в работе по восстановлению федерации.
18:14