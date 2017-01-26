ВФЛА: юристы сформулировали предложения для обращения легкоатлетки Лебедевой в CAS

Исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Александр Паркин подчеркнул, что юристы сформулировали предложения, которые Татьяна Лебедева может использовать в случае подачи апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международного олимпийского комитета (МОК) лишить спортсменку двух серебряных медалей Олимпиады 2008 года в Пекине.

Ранее стало известно, что перепроверка допинг-пробы россиянки с Игр-2008 года дала положительный результат на туринабол. Лебедева намерена оспорить решение МОК в суде.

- Мы проанализировали те доводы, которые высказывал представитель Татьяны Лебедевой, и сформулировали некие предложения, которое наш представитель в ближайшее время озвучит ей, - приводит ТАСС слова Паркина. - Эти предложения можно будет использовать, если Лебедева обжалует решение МОК в Спортивном арбитражном суде.

Предложения касаются методики определения туринабола, так как она была внедрена Родченковым и сейчас в специализированной прессе идет критика данной методики. Научные высказывания отдельных химиков и специалистов можно использовать в суде для того, чтобы попытаться поспорить с решением МОК.

Юристы настроены работать, но дело сложное. Если допустить, что эта методика неверна, а по ней уже несколько лет работают, принимаются решения, люди дисквалифицируются и лишаются медалей, то тогда все эти решения, по идее, будут поставлены под сомнение, и в связи с вновь открывшимися обстоятельствами могут поменять практику.

У нас есть сейчас аналогичные дела в CAS - это дела велогонщицы Екатерины Гниденко, легкоатлетки Марии Абакумовой. Каждое дело своеобразно, но присутствует тот же туринабол, та же методика. Поэтому, если Лебедева будет обжаловать решение МОК, то эти дела могут быть объединены.