ВФЛА выразила соболезнования родным и близким погибшего ходока Иванова

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) выразила соболезнования родным и близким московского ходока Николая Иванова, умершего в результате ножевого ранения.

- Всероссийская федерация легкой атлетики выражает глубокие соболезнования родным и близким ходока Николая Иванова, - цитирует ТАСС исполнительного директора ВФЛА Александра Паркина. - Мы очень расстроены случившимся. Николай два года назад входил в состав сборной страны, вся его карьера была впереди.

Сегодня стало известно, что полиция задержала подозреваемого в убийстве Иванова, и он дал признательные показания. Им оказался мужчина 1992 года рождения, приехавший в Москву из Чеченской Республики. 15 сентября он нанес ножевое ранение 23-летнему Иванову, вступившемуся за девушку. Спортсмен скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. Отмечается, что уголовное дело переквалифицировано по статье об убийстве.