ВФЛА разъяснила ситуацию с дисквалифицированным Николаевым и его однофамильцем

Антидопинговый координатор ВФЛА Елена Иконникова прокомментировала произошедший накануне инцидент – когда дисквалифицированного РУСАДА метателя копья Егора Николаева многие приняли за его более известного полного тезку – бегуна на средние дистанции.

– Не знаю, откуда пошла такая информация, – отметила Иконникова. – Всякое бывает – встречаются и однофамильцы, и полные тезки. Поэтому и в решении президиума ВФЛА и в информации, которую мы направляем в федерации на местах, всегда указана дисциплина. У другого Егора Николаева и регионы другие, и в скобочках написано – метание копья. Эта неразбериха пошла точно не от нас. Поэтому тут эффект "сарафанного радио". Кто-то недослышал, перепутал метателя с бегуном, другие подхватили и разнесли. Пусть весь поднявшийся шум будет на совести тех людей, которые не проверяют информацию. (Антон БАБОШИН)

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