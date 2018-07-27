ВФЛА разочарована решением ИААФ продлить отстранение

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин заявил, что в организации рассчитывали на частичное восстановление членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ). Совет ИААФ сегодня принял решение не восстанавливать ВФЛА в правах.

- Мы разочарованы сегодняшним решением совета ИААФ, - сказал Шляхтин, слова которого приводятся в пресс-релизе ВФЛА. - Не скрою, мы рассчитывали на положительное решение совета - частичное восстановление ВФЛА. К сожалению, этого не случилось. Будем работать дальше. Да, критерии, которые касаются ВФЛА, нами полностью выполнены. Как и прежде, в дорожной карте нашего восстановления остаются несколько пунктов - признание выводов комиссии Макларена, восстановление РУСАДА и доступ к пробам. Это не наша зона ответственности.

ВФЛА была временно лишена членства в ИААФ в ноябре 2015 года на основании работы комиссии ВАДА под руководством Ричарда Паунда, которая расследовала систематические нарушения антидопинговых правил в российской легкой атлетике. Рабочая группа во главе с Андерсеном занимается вопросом восстановления ВФЛА и следит за соблюдением всех критериев, которые были выдвинуты ИААФ для возвращения российской организации полноценного статуса.

Сейчас российские легкоатлеты могут выступать на международных стартах только в нейтральном статусе после получения специального разрешения от ИААФ.