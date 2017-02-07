ВФЛА: расследование снятия с "Оренбургской мили" окончено, итоги передадут в ИААФ

Исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин заявил, что федерация завершила расследование снятия с одного из этапов зимнего тура – "Оренбургской мили" и не нашла необъективных причин; результаты расследования будут переданы в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ).

В январе ВФЛА установила факт массового снятия спортсменов с "Оренбургской мили", Паркину было поручено организовать проведение расследования данного случая. Ряд СМИ утверждал, что причиной снятия стала информация о приезде допинг-офицеров.

– Тему "Оренбургской мили" раздули, – приводит "Р-Спорт" слова Паркина. – Да, есть факт того, что восемь человек снялись с соревнований, но когда мы начали расследовать причины, то оказалось, что в основном все имели уважительные причины. И это были не топовые спортсмены, а есть легкоатлеты от 10 до 15 лет. И кого-то из-за гриппа не пустили родители, кто-то приехал на соревнования и обратился к врачу до старта в связи с заболеванием, а кто-то просто приехал и забыл стартовый номер, и его не допустили.

В любом случае, факты пусть и объективные, но эта тенденция все равно кажется сомнительной. Поэтому мы эти сомнения будем транслировать в РУСАДА, что мы уже сделали, и взяли на карандаш себе тренеров, центры, которые представляют этих спортсменов, чтобы более серьезно обратить внимание. Но сегодня ничего такого нет, чтобы кто-то уклонялся от стартов. Разбираясь по каждому, мы поняли, что тут имели место обычные житейские случаи. Так что расследование закончено, и мы уведомим о результате ИААФ.